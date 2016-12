30 Jahre Rockband Feline Melinda: Scheckübergabe an Peter Pan

Rockband Feline Melinda übergibt 3.400 Euro an Peter Pan. Reinerlös stammt aus Benefizkonzert zur Feier des 30jährigen Bestehens der Band.



Anfang Dezember 2016 konnte die Melodic-Rockband „Feline Melinda“ der Vereinigung für krebskranke Kinder Südtirol Peter Pan einen Scheck in Höhe von 3.400,00 Euro überreichen. Die Übergabe erfolgte an Dr. Michael Mayr, Präsident von Peter Pan.

Bei der Spende handelt es sich um den Reinerlös eines Jubiläumskonzertes, das Ende Oktober im Kultursaal von Eppan stattgefunden hat. Die Band feierte heuer damit ihr 30jährigen Bestehen und nutzte dieses Benefizkonzert, um Geldmittel für einen guten Zweck zu sammeln.

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des HC Black Tigers. Die Jungs des Eppaner Freizeithockeyvereins sorgten mit ihrer tatkräftigen Hilfe für das gute Gelingen und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Auf der Bühne sorgten Feline Melinda (Rob, Chris, Gschnell und HeadMatt) für eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle musikalische Reise durch ihr vielfältiges Lieder-Repertoire und einigen Coverversionen von Welthits.

Unterstützt wurde die Band zudem von 21 Künstlern, die dem Konzert eine einzigartige und besondere Note verliehen: der Regenbogenchor (unter der Leitung von Verena Posch), The Dance Company (Nils Mederle, Sabine Rossi, Evelyn Zanoni), Doris Albenberger (Gesang), Barbara Patauner (Cello), Stefan Drassl (Moderation), Robbie Weger (Piano/K-boards). Alle Mitwirkenden und Helfer stellten sich unentgeltlich in den Dienst der guten Sache.

Dank zahlreicher Sponsoren konnten Feline Melinda die aufwendige Veranstaltung, die von der Grundidee, Organisation, Proben und Promotion bis hin zum Auftritt ein ganzes Jahr an Organisation beanspruchte, umsetzen.

Ein besonderes Dankeschön gebührt nicht zuletzt dem Publikum, das mit seiner Anwesenheit Sensibilität für das Anliegen der Benefizveranstaltung bewiesen und für die tolle Konzertatmosphäre und das Zustandekommen der Spende beigetragen hat.

Auf dem Foto von l.n.r.: Rob Irbitz (Feline Melinda/Gesang und Gitarre), Michael Mayr (Präsident von Peter Pan), Chris Platzer (Feline Melinda/Schlagzeug und gleichzeitig Präsident des HC Black Tigers), Dieter Spitaler (Raiffeisenkasse Überetsch).