Aktion Sternsingen 2017 – Hilfe unter gutem Stern

Rund 6.000 Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar Südtirols sind wieder im ganzen Land unterwegs. Zwischen Weihnachten und Dreikönig überbringen sie ihre Glücks- und Segenswünsche und sammeln Spenden für hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt.

Die Sternsingerinnen und Sternsinger gehören zur Weihnachtszeit wie der Christbaum zum Heiligen Abend. „Groß und Klein engagieren sich jedes Jahr aufs Neue ehrenamtlich bei der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder in der Welt. Dafür möchten wir uns bedanken“, sagt Fabian Plattner, 1. Vorsitzender der KJS. In den letzten zehn Jahren konnten 14.949.857 Euro Spenden gesammelt werden. „Das ist eine stolze Summe und darüber freuen wir uns sehr, denn mit diesen Spenden eröffnen sich für viele Menschen neue Lebenschancen“, so Fabian Plattner.

So hilft Sternsingen

Nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ unterstützt die Jungschar Initiativen, die von Projektpartnern und Projektorganisationen in Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien durchgeführt werden. Jedes Jahr werden über 100 Hilfsprojekte weltweit mit den Spendengeldern unterstützt. „Unsere Projektpartner wissen am besten, wie sie die Lebenssituation der Menschen vor Ort verbessern können. Mithilfe der Spenden können sie dort ansetzen, wo es die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen am dringendsten benötigen“, sagt Irene Thurner, 3. Vorsitzende der KJS.

Da nicht alle Hilfsprojekte einzeln vorgestellt werden können, sucht die Jungschar jedes Jahr ein Vorstellprojekt aus. So wird ersichtlich, wie die Spenden konkret eingesetzt werden. Im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion steht ein Projekt in der Demokratischen Republik Kongo, welches sich für die Resozialisierung und den Schutz der Straßenkinder in Kinshasa einsetzt.

Das Vorstellprojekt wird im Sternsingen-Film vorgestellt, der Ende Dezember auf Rai Südtirol im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Sendetermine:

24.12.2016 um 22.35 Uhr (Italienisch)

26.12.2016 um 18.30 Uhr (Kinderfilm auf Deutsch)

28.12.2016 um 20.50 Uhr (Ladinisch)

29.12.2016 um 20.20 Uhr (Deutsch)

08.01.2017 um 10.00 Uhr (Italienisch)

Der Film ist zudem auf der Homepage www.jungschar.it abrufbar.