Altes Jahr ade … Silvester am Rathausplatz in Lana

Wer zum Jahreswechsel in Lana ist, kann am Rathausplatz die Silvesterstimmung genießen. Bei den Gastronomieständen des Sterntaler-Weihnachtsmarktes gibt es bereits ab 10.00 Uhr morgens viele Köstlichkeiten bis spät ins neue Jahr hinein: Glühwein rot oder weiß, Prosecco, Sekt und Sterntalergetränk zu feinem Lachs, schmackhaften Bauernfladen, knackigen Brezeln und wärmenden Suppen.

Unterhaltung und Bewegung in einem bietet der Schlittschuhplatz vor dem Ansitz Rosengarten von 14.00 bis 18.00 Uhr. Gegen eine freiwillige Spende bekommt man sogar Schlittschuhe geliehen.

Zwischen 10.00 Uhr und 1.00 Uhr nachts kann sich auch das musikalische Angebot hören lassen: Stefano Segrer (Vocals & Rythm Guitar), Michael Burger (Leadguitar & Back Vocals), Reinhold Pur (Base & Vocals), Michael Lösch (Drums), die vier Mitglieder der „EXCESS Live Band“, unterhalten mit unvergleichlicher Spielfreude und Interaktion mit dem Publikum und einem Repertoire von ca. 45 internationalen Songs: Vom Funk-Rock der Red Hot Chili Peppers und Lenny Kravitz, über den Pop-Style von Robbie Williams und U2, bis hin zu Hard Rock Songs von Limp Biskit, Rage Against the Machine, Aerosmith, AC/DC reicht ihr abwechslungsreiches Programm.

Am Nachmittag begrüßt der Bürgermeister von Lana, Dr. Harald Stauder die Besucher und verabschiedet ganz offiziell das alte Jahr, um das Neue willkommen zu heißen. Bei dieser Gelegenheit liest er auch einige der Wünsche vom Wunschbaum am Hofmannplatz vor, um die Anliegen für ein lebenswerteres Lana vorzubringen, welche dann an die zuständigen Ämter weitergeleitet werden.

Für die Nachtschwärmer, die sich den vollkommenen Silvestergenuss nicht vorenthalten wollen, gibt es, wie jedes Jahr den Nightliner, der sie sicher und unversehrt nach Hause bringt.

Fahrzeiten ab Busbahnhof Lana:

– in Richtung Meran: 21.53, 23.18, 0.18, 1.18, 1.49, 2.18 und 3.18 Uhr

– in Richtung Ulten: 0.02 und 3.34 Uhr

Ja dann, auf zur Silvesterfeier nach Lana, um ausgiebig zu feiern und vielleicht auch den einen oder anderen guten Vorsatz zu schmieden…

Wir wünschen beste Unterhaltung, einen guten Rutsch und Prosit Neujahr!

Picture Copyright by Florian Andergassen