Alle Jahre wieder: Im Herbst die gleiche Prozedur: Im Oktober werden die Uhren umgestellt – und zwar am letzten Wochenende im Oktober. Dann wird von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. In diesem Jahr also am Sonntag, 29. Oktober 2017 – um 3 Uhr morgens werden alle Uhren um eine Stunde zurück gestellt.