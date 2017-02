Ausstellungseröffnung / Apertura mostra: Clemens Frötscher – k[no]w Thralldom

Am Freitag 10. Februar 2017 mit Beginn um 20.00 Uhr findet die erste Ausstellungseröffnung des Jahres im Meraner ost-west-club statt. Zum ersten Mal wird der junge Meraner Künstler Clemens Frötscher seine Werke im ost-west-club ausstellen. Die Ausstellung trägt den Namen „k[NO]w Thralldom“. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage ebenfalls von einem jungen und talentierten Burggräfler Nachwuchsmusiker mit dem Künstlernamen Kontent.

Clemens Frötscher geht es bei seinen Arbeiten darum mit Zeichen und Zeichnungen, in Formen und Farben, sein Innerstes nach außen zu kehren und die drei Ideen mit anderen zu teilen, die ihm in seinem Leben die liebsten Sterne am Firmament sind und die ihm stets den rechten Weg weisen: Wahrheit, Liebe und Freiheit.

Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Künstler finden Sie hier: http://ostwest.it/vernissage-clemens-froetscher-knowthralldom

Venerdì 10 febbraio a partire dalle ore 20 siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della prima esposizione dell’anno. Per la prima volta esporrà l’artista meranese Clemens Frötscher. La mostra dal nome „k[no]w Thralldom“ è un insieme di segni e disegni, forme e colori con cui l’artista cerca di voltare verso l’esterno il suo lato più intimo e di condividere con altri le idee in cui crede di più: verità, amore e libertà. Subito dopo il Vernissage avrà luogo il concerto di Kontent.