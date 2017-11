Am kommenden Donnerstag wird Bryan Adams die Bozner Stadthalle rocken. Es ist das letzte einer Reihe von Konzerten in Italien und sein erstes Konzert in Bozen seit zehn Jahren. Auf dem Programm stehen die Songs seines aktuellen Albums „Get Up“, aber auch die unverzichtbaren Hits seiner mittlerweile 40 Jahre andauernden Karriere. „Please forgive me“, „Summer of 69“ und „Run to you“ sind nur einige von den Titeln, die auf der Setliste nicht fehlen dürfen. Die allerletzten Tickets sind noch an der Abendkasse erhältlich.

Abendkasse ab 18.00 Uhr

Einlass ab 19.00 Uhr

Das Konzert beginnt um 21.00 Uhr

Informationen unter der Nr. 0473 270256 oder info@showtime-ticket.com