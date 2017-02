Der Gsiesertal-Lauf – ein sportliches Highlight!

Er ist die größte winterliche Massensporteranstaltung in Südtirol: der Gsiesertal Lauf. Am Samstag 18. und Sonntag 19. Februar ist es wieder soweit, mehr als 2000 Personen gehen an den Start, um die 30km – oder die 42km – Strecke im Langlauf zu bewältigen.

Alles Wissenwerte rund um das sportliche Mega-Event, das heuer bereits zum 34. Mal stattfindet, erfährt Barbara Bonmann im kommenden „Montagstreff“ vom Pressesprecher des Gsiesertal-Laufs Alfons Steiner.

