Im Mai veröffentlichte „One Direction“- Mitglied Liam Payne seine erste Single “Strip That Down ” und verbuchte damit gleich einen Riesenerfolg. Bevor das Solo-Album erscheint, gibt es einen zweiten Song “Bedroom Floor”. Der kommt mit einem von elektronischen Beats geprägten, poppigen Gute-Laune-Sound daher und dreht sich inhaltlich ums Verlassenwerden und doch nicht loslassen können. “Du sagtest es wäre vorbei. Aber deine Klamotten auf meinem Schlafzimmerboden sagen etwas anderes”, singt Liam in “Bedroom Floor” – wie gut dass es in seinem Privatleben hingegen äußerst harmonisch zugeht mit Freundin Cheryl Cole und dem gemeinsamen Sohn Bear.



Liam Payne - Bedroom Floor (Lyric Video)