Die Radio Sunshine APP für Android Smartphones – Update 11.02.2017 – Jetzt mit Radarkontrollen, aktueller Verkehrslage und Südtirol Wetter!

Geniesse jederzeit und überall deine Lieblingsmusik sowie die aktuellen News und Beiträge aus Südtirol. Aber nicht nur!

Unter anderem findet man in der neuen Radio Sunshine-Android-APP:

Montagstreff (Podcast), Sounds, Radio Sunshine Jingles, Song History mit Webradio, TOP 20, Musikwünsche und Grüsse direkt ins Studio schicken, Events, Infos, Webcams aus Südtirol, Radarkontrollen in Südtirol, aktuelle Verkehrslage und das Wetter in Südtirol, Gallery, Downloads, u.v.a.m.

Alles dabei!

Die Radio Sunshine-APP ist kostenlos!

(v. 6.2 aktualisiert am 11.02.2017)

Radio Sunshine – Nur wir strahlen so!

95.4 MHz – 99.8 – 94.5



Ladet Euch die neue Sunshine-APP herunter! 🙂

Im Google Play Store „Radio Sunshine“ eingeben, unsere gelbe Sonne suchen und auf installieren drücken. Das ist alles! 🙂





Direkte Links

Android APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radio.sunshine.mobile



Apple iPhone & IPad APP

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1182548615&mt=8

Windows Phone APP:

https://www.microsoft.com/de-de/store/p/radio-sunshine/9nq9r6nhcfl9

Viel Spass!

Jetzt mit neuen Sounds… 🙂