Die Volksbühne Lana tritt vor die Kamera

Die Volksbühne Lana steht im Mittelpunkt des kommenden „Montagstreffs“ am 24. April. Sie feiert in diesem Jahr ihr 60jähriges Bestehen und aus diesem Anlass ging es für die Mitglieder im März ausnahmsweise nicht auf die Bühne sondern vor die Kamera. Gemeinsam mit Drehbuchautor und Regisseur Dietmar Gamper und Kamerafrau Linda Röhl wurde die Fantasy-Komödie „Hinter den Spiegeln“ in einer zum Studio umgebauten Kühlzelle gedreht.

Produziert wird das Projekt von der „albolina film gmbh“ unter Federführung von Dr. Wilfried Gufler. Mit einem Budget von 220.000 Euro ist Erstaunliches geschaffen worden. Barbara Bonmann durfte auf einem Pressetermin Anfang März bereits hinter die Kulissen blicken und was sie zu sehen bekam, war derart beeindruckend, dass sie den Obmann der Volksbühne, Walter Tribus, die junge Hauptdarstellerin Hanna Weithaler sowie Regisseur Dietmar Gamper und Kamerafrau Linda Röhl in den „Montagstreff“ eingeladen hat.

Am kommenden Montag ist es soweit: Barbara Bonmanns Gäste werden im Sonnenschein Studio Spannendes über das Filmprojekt zu erzählen haben und sicherlich vielen Lust machen auf die Premierenvorstellung des Films Anfang September in Lana.

Der „Montagstreff“ am 24. April ab 19.05 Uhr live- nur auf Radio Sonnenschein!