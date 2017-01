Eiskletter-Weltcup in Rabenstein/Passeier

Vom 27. bis 29. Januar 2017 wird die Welt-Elite der Eiskletterer zum mittlerweile fünften Mal am Eisturm in Rabenstein im Passeiertal zu Gast sein und ihr Können im Schwierigkeits- und Speedklettern unter Beweis stellen. Mit Reinhard Graf und Florian Lanthaler vom Organisationskomittee der Südtiroler Etappe des „UIAA Ice Climbing Weltcups“ 2017 spricht Barbara Bonmann im kommenden „Montagstreff“ über Neuigkeiten rund um die Vorbereitungen auf den Weltcup, die Teilnehmer, das Rahmenprogramm und wirft auch einen Blick zurück auf die 12. Bauernmeisterschaft, die am 15. Januar 2017 bereits für unvergessliche Highlights am Eisturm sorgte.

Der „Montagstreff“ am 23. Januar 2017 ab 19.05 Uhr live – nur auf Radio Sonnenschein!