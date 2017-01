Erfolg und Spass mit „Mrs Sporty“ Meran

Der „Mrs Sporty“ Club Meran ist seit Jahren ein erfolgreicher Anziehungspunkt für Frauen, die mit individuellen Programmen und flexibler Zeiteinteilung trainieren wollen.

Aber was macht den Club denn nun genau aus, welche besonderen Trainigsmethoden führen hier zum Erfolg und welche Ziele kann man erreichen?

Barbara Bonmann will es ganz genau wissen und hat „Mrs Sporty“- Chef Günther Windegger, Trainer Daniel Oberfriniger und Pia Mosca, jahrelanges Mrs-Sporty Mitglied, in den kommenden „Montagstreff“ eingeladen.

Gemeinsam werden sie unter anderem darüber plaudern, was hinter „Pixformance“ steckt, wie man Trainigs-und Ernährungsmethoden optimal kombinieren kann, welche Erfolgsgeschichten Frauen, die im Club trainieren, erlebten und welche aktuellen Neuigkeiten bei „Mrs Sporty“ in Meran auf fitnessfreudige Frauen warten!

Der „Montagstreff“ am 30. Januar ab 19.05 Uhr – nur auf Radio Sonnenschein!