Facebook-Chat auf PC lokal speichern

1. Öffne die mobile Facebook-Messenger-Seite (http://m.facebook.com/messages/) auf deinem Desktop-Rechner mit dem Google-Chrome-Browser und logg dich ein.



2. Klick die Person an, deren Gesprächsverlauf du speichern willst.

3. Drück auf deiner Tastatur die Tasten „Strg+Shift+J“ gleichzeitig.

Ein neues Fenster erscheint in deinem Browser.

4. In dieses Fenster kopierst du nun folgenden Code*:

setInterval (function () {

document.getElementById ('see_older')

.getElementsByClassName ('content') [0].click();

}, 500);

5. Drück nun Enter bzw. Return.

6. Das Script läuft nun automatisch durch, bis es bei der ersten Nachricht deines Gesprächs angekommen ist. Hab ein bisschen Geduld. Je nachdem, wie häufig du geschrieben hast und wie weit der Chat in die Vergangenheit zurückreicht, kann das Nachladen einigen Minuten dauern.

7. Um den gesamten Chatverlauf mit allen Nachrichten, Fotos und Emoticons zu speichern, klick jetzt mit der rechten Maustaste auf die Seite des Chats, wähl „Speichern unter“ aus dem Kontextmenü und leg die html-Datei auf deiner Festplatte (z.B. auf dem Desktop) ab.

Achtung! Gespeichert wird nicht nur eine html-Datei, sondern auch ein dazugehöriger Ordner, in dem sämtliche Grafiken aus dem Chat liegen.

8. Mit Google Chrome kannst du die Datei jetzt offline und unabhängig von Facebook öffnen und durchsuchen. Möchtest du das so gespeicherte Gespräch an einen anderen Ort (einen USB-Stick z.B.) kopieren, denk daran, dass du immer Ordner und html-Datei gemeinsam in dasselbe Verzeichnis kopieren musst.