Mitmachen und gewinnen!

Der Fair Trend Design Contest 2017 geht in eine neue Runde! Bis zum 15. April 2017 sind Südtirols Schüler*innen eingeladen ein Poster über eines der 10 Prinzipien des Fairen Handels zu gestalten. Die originellsten drei Plakate aus jeweils zwei Kategorien werden mit tollen Preisen prämiert. Infos und Teilnahmebedingungen unter www.fairtrend.org

Fair Trade steht für fairen Handel und ist ein weltweit organisiertes System. Ein Ziel ist es kleinen und mittelgroßen Produzent*innen und Betrieben in Ländern des Südens (aber nicht nur) zu ermöglichen, vom Verkauf ihrer Waren zu leben. Damit es jedoch wirklich „Fair Trade“ ist, gibt es 10 Prinzipien, die eingehalten werden müssen – und genau diese Kriterien stehen im Mittelpunkt des Fair Trend Design Contest 2017.

Schüler*innen zwischen 9 und 14 Jahren können daran teilnehmen, indem sie ein Plakat zum Fairen Handel gestalten.

Ob alleine, in einer Kleingruppe oder als gesamte Klasse(4. Grundschule bis 3. Mittelschule) – für das Poster können eines oder mehrere Kriterien ausgesucht werden. Dabei soll es so gestaltet werden, damit sich andere Menschen angesprochen fühlen und dadurch verstehen, warum Fair Trade ein wichtiges Thema für uns alle ist.

Bis zum 15. April 2017 können die Plakate in einem der Südtiroler Weltläden abgegeben oder als PDFDatei an info@fairtrend.org verschickt werden.

Die eingesandten Poster werden schließlich von einer Jury bewertet. Diese setzt sich aus Jugendlichen und Expert*innen zusammen, die vom Kommunikationsdesigner Raphael Volkmer begleitet werden. Die besten drei Plakate aus den beiden Kategorien (Gruppe/Einzelteilnehmer*innen) werden am Internationalen Tag des Fairen Handels, am 13. Mai,in Bozen prämiert.

Die 10 Fair Trade-Prinzipien samt Beschreibung sowie alle Teilnahmebedingungen zum Fair Trend Design Contest 2017 finden die Teilnehmer*innen auf der Internetseite www.fairtrend.org

Der Wettbewerb Fair Trend Design Contest wird von den Südtiroler Weltläden in Zusammenarbeit mit der oew organisiert und vom Amt für Kabinettsangelegenheiten der Provinz Bozen finanziert.

Du bist zwischen 9 und 14 Jahre jung? Dann mach mit und gestalte alleine, in einer Gruppe oder mit deiner gesamten Klasse (4. Grundschule – 3. Mittelschule) ein Poster zum Fairen Handel.



Es gibt 10 PRINZIPIEN, die eingehalten werden müssen, damit wir wirklich von „Fair Trade“ sprechen können. Diese zehn Kriterien

findest du mit Beschreibung auf unserer Website www.fairtrend.org.



Für die Gestaltung deines Plakats kannst du dir eines oder mehrere Kriterien aussuchen, die dir wichtig erscheinen. Versuche durch

dein Poster andere Menschen anzusprechen, damit auch sie verstehen, warum Fairer Handel ein wichtiges Thema für uns alle ist.

Fair Trend Design Contest 2017

Hai tra i 9 e i 14 anni? Allora dai, partecipa anche tu e inventa un poster sul Commercio Equo e Solidale! Lo puoi fare da solo, in gruppo o anche

con la tua classe (4a classa scuola elementare – 3a classa scuola media).



Per poter parlare di commercio equo bisogna che vengano rispettati 10 PRINCIPI. Potrai trovare la descrizione dei dieci criteri

sulla nostra pagina web www.fairtrend.org.



Per la preparazione del tuo cartellone potrai scegliere uno o più di uno dei criteri che ritieni più importanti. Con il tuo poster cerca

di rivolgerti ad altre persone affinchè anche loro capiscano perchè il commercio equo è un tema importante per tutti.