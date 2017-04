Lazise am Gardasee – Fotos

Dieser lebendige Ort am südöstlichen Gardasee hat eine autofreie mittelalterliche Altstadt (Provinz Verona), die von einer gut erhaltenen, zinnengekrönten Stadtmauer umzäumt ist.

Tief in die engen Gässchen und kleinen Plätze zieht sich das schmale Hafenbecken mit seiner belebten Uferpromenade hinein. Hier reihen sich gemütliche Pizzerias, Restaurants, Bars und Cafes aneinander. In den bunten Häuserzeilen des alten Ortskernes lässt es sich hervorragend bummeln und shoppen. In Lazise ist abends immer was los.

Außerhalb der Altstadt steht in einem schönen Park eine mächtige 6-türmige Skalierburg und südlich des Ortes liegt ein langer – allerdings kostenpflichtiger – Strand. Dort findet man auch eine Vielzahl gut ausgestatteter, kinderfreundlicher Campingplätze mit eigenen Bademöglichkeiten. Dies und die Nähe zu Freizeitparks wie Gardaland oder Canevaworld machen Lazise zu einem äußert beliebten Familienurlaubsort.

