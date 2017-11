Steve Aoki und Linkin Park sind seit Jahren nicht nur freundschaftlich sondern auch musikalisch verbunden – und so wundert es kaum, dass der Tod von Chester Bennington auch Aoki hart traf. Aokis Remix von „One More Light“ war ein Weg, die Trauer zu verarbeiten.



Behutsam hat der DJ und Producer seine EDM-Einflüsse in den Song eingearbeitet ohne den Grundcharakter des Stückes zu zerstören.

In einem Post kommentierte Steve Aoki seine Arbeit selbst so: „One of my favorite remixes I’ve ever produced. So proud I was given the opportunity to make this remix in tribute to our dear friend @chesterbe who we all miss so fucking much.

Thanks to @linkinpark for giving me the privilege to be a part of this song in this way. Keep Chester close to your heart and play this one loud! Sing it loud! A little production side note, if you listen closely to the drop you can hear my voice singing the melody.“