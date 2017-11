Das Zirkusäffchen Bobby begeistert seit 18 Jahren kleine und große Leute mit seinen lustigen, musikalischen Abenteuern. Verena Huber und Robert Benedetti, die dem Äffchen im Jahr 2000 Leben einhauchten, haben im Laufe der Jahre Tausende Besucher mit ihren Live-Shows begeistert und viele Bobby-Abenteuer auf CD verewigt. Im letzten „Montagstreff“ stellten sie ihr neuestes Bobby-Werk vor.

„Bobby- Hits für alle Kids“ heißt es und beinhaltet gleich zwei Silberlinge: eine CD und eine DVD mit über 50 Bobby-Songs und Videos, in deutscher, italienischer und englischer Sprache, die einladen zum Mitsingen und -tanzen. Im „Montagstreff“ plauderten Barbara Bonmann, Verena Huber und Robert Benedetti über die vielen Abenteuer, die Bobby bereits erlebt hat, über die erfolgreichen Live-Shows und natürlich das neue Werk. Wie produziert man diese Fülle an Songs, was war den beiden wichtig bei der Auswahl für CD und DVD, wie entstanden die Videos? Zudem gab es viele Songs aus „Bobby- Hits für alle Kids“ zu hören und wer wissen wollte, wo man Bobby bald live erleben kann, der bekam auch dazu alle Informationen.

Die Sendung steht wie immer zum Download bereit und wer noch mehr über Bobby erfahren möchte, wird unter www.bobby-musc.com fündig.

Mit dieser Ausgabe endet der „Montagstreff“, der über 15 Jahre lang auf Radio Sonnenschein zu hören war. Barbara Bonmann ist nun wieder für die Moderation der „Morningshow“ verantwortlich und gibt aus diesem Grund den „Montagstreff“ auf.

Danken möchte Sie den vielen Gästen, die im Laufe der Zeit im Sonnenschein-Studio vorbeischauten, für interessante Gespräche, spannende, lustige und ernste Momente. Jeder Gast war eine Bereicherung, jedes Thema etwas, das den eigenen Horizont erweitern konnte. 🙂

Jetzt aber wird es Zeit für Veränderung und Barbara Bonmann hofft, dass die Sunshine-HörerInnen auch an ihrer Moderation der „Morningshow“ Spass haben werden.