1992 schlug der Kurstadt Meran eine besondere Stunde: das „WineFestival“ wurde aus der Taufe gehoben und hat sich im Laufe der Jahre zu einem der angesehensten Festivals Europas rund um erlesene Genüsse allererster Qualität entwickelt. Zu verdanken ist dies dem Präsidenten Helmuth Köcher, dem „Wine-Hunter“, der es Jahr für Jahr scheinbar mühelos schafft, das Publikum stets aufs Neue zu begeistern und zu erstaunen. Barbara Bonmann begrüßt ihn als Gast im kommenden „Montagstreff“.

Welche Highlights bietet die 26. Ausgabe des Merano WineFestivals vom 10. bis 14. November 2017? Welche besonderen Weine aus Italien und der ganzen Welt werden angeboten? Welche außergewöhnlichen Weinvergleichsverkostungen stehen auf dem Programm? Was steckt hinter Parcours-Stationen wie „Extremis“ oder „Vino in Vulcano“ und was zeichnet einen guten Winzer und seine Qualitätsprodukte aus? Antworten auf diese und viele andere Fragen erhalten SonnenscheinhörerInnen in einer spannenden Stunde Weinkultur!

Der „Montagstreff“ am 30. Oktober 2017 ab 19.05 Uhr – nur auf Radio Sonnenschein!