Verena Huber und Robert Benedetti haben im Jahr 2000 das Zirkusäffchen Bobby erschaffen, das mit seinen Abenteuern seitdem die Kinder in Südtirol begeistert. Bobby hat im Laufe der Jahre viele Abenteuer erlebt, ob im Wald, auf dem Bauernhof, beim Zirkus, in Afrika oder beim Film. Seine Geschichten sind auf CD nachzuhören, auch eine DVD wurde veröffentlicht. Das Herzstück sind aber Bobbys Live-Auftritte, hier haucht Verena der Bobby-Handpuppe Leben ein, erzählt und singt vor Kindern und lädt ihr junges Publikum zum Mitsingen und -tanzen ein.

Im November erscheint Bobbys neue Produktion „Bobby Hits für alle Kids“. Was drin steckt verraten uns Verena und Robert im kommenden „Montagstreff“ im Sonnenschein-Studio. Soviel sei verraten: Jede Menge Musik gibt es auf jeden Fall!



Der Montagstreff am 06. November 2017 ab 19.05 Uhr live – nur auf Radio Sonnenschein!