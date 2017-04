Neuer Service der Handelskammer: Dienststelle für Überschuldung öffnet mit Tag der offenen Tür

Am Freitag 7. April 2017 findet der Tag der offenen Tür der neu eingerichteten Dienststelle für Überschuldung der Handelskammer Bozen statt. Diese richtet sich an Kleinunternehmen, Freiberufler/innen, Verbände, Vereine und Privathaushalte, die über einen längeren Zeitraum Schwierigkeiten haben, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und einen wirtschaftlichen Neustart beginnen möchten. Interessierte haben die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch mit einem der Überschuldungsverwalter der Handelskammer in Anspruch zu nehmen.

Mit dem Gesetz Nr. 3/2012 und dem Ministerialdekret Nr. 202/2014 wurde in Italien die Möglichkeit eines Schuldenregulierungsverfahrens für Kleinunternehmer/innen und Freiberufler/innen bzw. eines Verbraucherinsolvenzverfahrens für Privatpersonen eingeführt. Die neu eingerichtete Überschuldungsstelle der Handelskammer trägt dem Rechnung und bietet in den dafür vorgesehen Fällen die Möglichkeit ein Entschuldungsverfahren abzuwickeln.

„Mit einem Entschuldungsverfahren haben Schuldner/innen die Möglichkeit, einen Schlussstrich unter angehäufte Schulden zu ziehen und frei von Altlasten einen Neubeginn zu starten“, erklärt der Generalsekretär der Handelskammer Alfred Aberer: „Mit der Überschuldungsstelle möchte die Handelskammer Bozen den betroffenen Personen und Unternehmer/innen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind, eine unvoreingenommene, professionelle und schnelle Hilfestellung auf diesem Weg bieten.“

Die Überschuldungsstelle ist Teil des Bereichs Alternative Streitbeilegung der Handelskammer und richtet sich an Kleinunternehmer/innen, landwirtschaftliche Unternehmer/innen, innovative Start-ups, Freiberufler/innen, Verbände, Vereine und Verbraucher/innen, für die ein Konkursverfahren gemäß dem Konkursgesetz nicht anwendbar ist und die sich in einer anhaltenden finanziellen Krisensituation befinden.

In Zusammenarbeit mit einem eingetragenen Überschuldungsverwalter wird beim Entschuldungsverfahren ein konkreter Tilgungsplan ausgearbeitet, mit dem den Forderungen der Gläubiger Rechnung getragen werden soll. Ziel ist es, die Gläubiger zufrieden zu stellen und den Schuldner/innen eine zweite Chance auf einen neuen Start zu gewähren.

Die Überschuldungsstelle der Handelskammer verfügt über fünf registrierte Überschuldungsverwalter, die am 7. April 2017 beim Tag der offenen Tür der Überschuldungsstelle ab 10.00 Uhr für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung stehen. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist erforderlich.

Für weitere Informationen steht die Handelskammer Bozen zur Verfügung, Ansprechpartner Ivo Morelato, Tel. 0471 945 629, E-Mail: ivo.morelato@handelskammer.bz.it.