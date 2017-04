Obereggen: Spenden an „Peter Pan“ übergeben

Am Sonntag 2. April 2017, wurde auf der Mayrl Alm bei noch sehr guten Pistenverhältnissen ein Scheck in Höhe von 1.500 Euro, dem Bozner Kinderarzt und Vereinigungsvorsitzenden von „Peter Pan“, Dr. Michael Mayr, übergeben.

Gesammelt wurde für die Kinderkrebshilfe „Peter Pan“ am vergangenen 18. März 2017 beim dritten Wohltätigkeits-Burger-Day auf der Mayrl Alm. Zusätzlich zum bewährten Mayrl-Burger gab es erstmals einen Wildburger. Das Brot für beide Burger backte eigens für die Veranstaltung die Bäckerei Pichler im idyllischen Dorf Eggen. Das Fleisch kam vom Rind vom Flecker Hof in Eggen (1.200 m) und der Käse, aus hochwertiger Milch vom Grauvieh, von der Hofkäserei Learner (1.360 m) in Deutschnofen.

Für beste Stimmung sorgte die Tierser Böhmische und der Sarner Jason mit klassischen Jodlern, welche er zu Balladen veredelte. Des Weiteren präsentierte Jason knappe, knackige und auf den Punkt gebrachte Songs. Insgesamt wurden 405 Burger verkauft. Die Mayrl Alm und die Bergbahnen Obereggen spendeten pro Burger zwei Euro. Weitere Gelder wurden zusätzlich von den Besuchern gespendet und so wurden insgesamt 1.500 Euro gesammelt. „Die Arbeit der Krebshilfe zu unterstützen ist uns ein persönliches Anliegen. Wir können uns nur bei allen, die gekommen sind und Peter Pan dadurch unterstützt haben, bedanken“, erklärten die Initiatoren und Brüder Mark und Sebastian Eisath von der Mayrl Alm.

Präsident Mayr bedankte sich im Namen von „Peter Pan“ für die großzügige Unterstützung und erläuterte die wichtigsten Ziele der Vereinigung, welche Kindern die an Krebs erkrankt sind, hilft. Dr. Mayr wies darauf hin, dass die Diagnose „Krebs“ eine große Belastung nicht nur für das betroffene Kind, sondern für die gesamte Familie ist. Die Vereinigung „Peter Pan“ unterstützt betroffene Familien, damit sich die Mütter oder Väter ihren Kindern voll widmen können. Außerdem ist die Vereinigung bei der Vermittlung von Pflegepersonal, Psychologen und Familienhelfern, bei der Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Eltern während des Spitalaufenthalts der Kinder und bei der Schaffung adäquater Voraussetzungen für den Aufenthalt der erkrankten Kinder in Kindergarten und Schule tätig.

