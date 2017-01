OPC – Traubenkernextrakt – Gesundheit gegen Pharmaindustrie

OPC Traubenkernextrakt – das muss man wissen! Test, Wirkung, Herstellung, Qualität und Reinheit – Ein Wundermittel?

Das aus Traubenkernextrakt gewonnene OPC (Oligomere Proanthocyanidine) ist das wohl stärkste bekannte Antioxidans das es überhaut gibt.

Es verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C (bis 10fach) und anderen Wirkstoffen, schützt Gehirn und Nerven und zwingt Krebszellen in den Selbstmord. Warum nur machen sich dann so wenig Menschen diese geballte Naturkraft zunutze?

„OPC – Das Fundament menschlicher Gesundheit“

so lautet die Botschaft von Robert Franz, überzeugter Menschenfreund und unermüdlicher Verkünder, dass jeder Mensch sich selbst helfen kann – ohne dafür von der mächtigen Pharmaindustrie abhängig zu sein!

OPC – reiner Traubenkernextrakt – ist für Robert Franz das Lebenselixier schlechthin. Seines Wissens und seiner Überzeugung nach hebt dieses reine Naturmittel die persönliche Lebensqualität stark an.

Wie positiv OPC auf den Körper wirkt, lebt Robert Franz selbst vor. Seit rund 7 Jahren trägt er keine Schuhe mehr und hat seither noch keine einzige Erkältung erlitten – geschweige denn, eine andere Krankheit. Er sprüht vor Energie und ist die Gesundheit in Person!

Was ist OPC? OPC ist ein Extrakt aus den roten Weintraubenkernen. In Kapselform kann man es täglich zu sich nehmen und „man tankt täglich die Sonne und die volle Kraft eines kleinen Weinbergs!“, so Robert Franz. Dass in Traubenkernen so viel Gesundheitspower steckt wurde bereits vor 60 Jahren entdeckt – aber wohlweislich bis heute von der Medizin (der Pharmaindustrie) immer ignoriert, wie Robert Franz nicht aufhört zu betonen. „Würde jeder OPC zu sich nehmen, ergäbe dies riesige Umsatzverluste für die Pharmaindustrie“, so Franz.

In Vorträgen steht der „OPC Franz“ den Interessenten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, vielen Menschen hat er durch sein Wissen und der Empfehlung OPC zu sich zu nehmen, schon geholfen. Hinweis: Robert Franz erhält keinerlei Geld oder sonstige Entlohnung für seine unermüdliche Promotion für OPC, Vitamin C oder die Mineralien. Er tut es aus reiner Überzeugung und Menschenliebe – und auch diese Hilfestellung macht er jederzeit und ebenfalls unentgeltlich!

