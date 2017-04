ost west club – „La Lampada Verde” mit Karl Zeller

Am Donnerstag 23. März 2017 hat die dritte Ausgabe der Lampada Verde Diskussionsabende im ost west club in Meran stattgefunden. Moderator Gabriele Di Luca hatte zum Thema „Ma davvero Ettore Tolomei ci seppellirà tutti?“ neben Zeller, zwei weitere interessante Gäste eingeladen. Neben Guido Margheri (PD) und Maurizio Ferrandi (Historiker) hatten wir die Ehre zum ersten Mal Senator Karl Zeller (SVP) bei uns im ost west club zu begrüßen.

Schon gleich zu Beginn der Diskussion war klar, dass man auch an diesem Abend bezgl. der immer noch schwelenden Debatte, um das Zusammenleben der deutsch- und italienischsprachigen Südtiroler auf keinen grünen Zweig kommen würde. So war es Ferrandi der darauf verwies, dass normalerweise „die Lebenden die Toten begraben würden“, aber wenn man sich die Diskussion rund um das Thema der beiden Sprachgruppen in Südtiroler ansieht, man unweigerlich zum Schluss kommen muss, dass man davon auch im Jahr 2017 noch meilenweit entfernt sei. Auch Zeller sprach davon, dass in unserem Land immer noch „una specie di guerra civile nascosta“ stattfinden würde, die er zu seinem Leidwesen nach über 30 Jahren politischer Karriere auch nicht imstande gewesen sei zu beenden.

Dies gehöre zu den größten persönlichen und politischen Enttäuschungen seiner Laufbahn, so der Senator. Auch aus unserem Publikum kamen viele interessante Redebeiträge, die z.B. darauf verwiesen, dass das Zusammenleben der beiden Sprachgruppen nicht durch eine technische Regelung oder irgendein Gesetz herbeigeführt werden kann, sondern dass es vor allem die Menschen selbst bzw. mehr kulturelle Realitäten wie z.B. unser ost west club wären bzw. sein könnten, die wichtige Beiträge für ein gemeinsames Südtirol leisten können. Auch alpha-beta Präsident Aldo Mazza wies in seinem Redebeitrag darauf hin, dass er lange Zeit dachte, dass sich in Südtirol irgendwann auch ein „clima postetnico“ einstellen würde, aber auch er habe sich hierbei anscheinend geirrt und warnte vor der Gefahr eines weiteren Auseinanderlebens der Menschen nicht nur hierzulande, sondern europaweit.

Fotos: Laura Zindaco

lo scorso giovedi e per l’edizione di marzo della Lampada Verde abbiamo parlato di un altro tema molto interessante. Il titolo della serata era „Ma davvero Ettore Tolomei ci seppellirà tutti?“ Abbiamo provato a gettare un occhio in questo intrico con Guido Margheri (politico di sinistra/PD, antifascista, ma strenuo difensore del bilinguismo statutario), Maurizio Ferrandi (giornalista, storico e autore di una monografia proprio su Ettore Tolomei), e il senatore Karl Zeller. In allegato vi mando l’articolo di Sarah Franzosini, che ha fatto un riassunto della serata su salto.bz. https://www.salto.bz/it/article/24032017/tolomei-e-dentro-di-noi#comment-form