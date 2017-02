ost west club Meran: Präsentation des Fotobuches „DONDE VIVO YO“ – Lebensrealitäten in Guatemala

Am Dienstag 14. Februar 2017 gibt es im ost-west-club Meran einen besonderen Programmpunkt. Mit Beginn um 19.30 Uhr dürfen wir den ehrenamtlichen Verein AMIKARO aus Klausen bei uns begrüßen. Evi Kostner, Fabian Kostner, Raphael Reichl und Ingo Kapelari werden uns an diesem Abend das Fotobuch „DONDE VIVO YO“ – Lebensrealitäten in Guatemala – präsentieren.

„Donde vivo yo“ ist ein sozialdokumentarisches und ethnografisches Fotobuchprojekt, welches sich mit den Lebensrealitäten (vor allem von Jugendlichen) aus Guatemala Stadt auseinandersetzt. AMIKARO aus Klausen ist schon seit 2013 in Guatemala tätig und arbeitet dort mit Kindern und Jugendlichen in diversen Projekten, deren Ziel die Gewaltprävention sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Chancen der Bewohner der marginalisierten Viertel von Guatemala Stadt ist.

ost west club Merano: Presentazione del Fotolibro „Donde vivo yo – realtà di vita in Guatemala“

Cari colleghi, martedì 14 febbraio 2017 con inizio alle ore 19.30 verranno a trovarci al club Evi Kostner, Fabian Kostner, Raphael Reichl e Ingo Kapelari dell’associazione a titolo onorario AMIKARO. Presenteranno il fotolibro „Donde vivo yo – realtà di vita in Guatemala“. Il libro è un progetto etnografico e un documentario sociale. AMIKARO lavora già dal 2013 con bambini e ragazzi a Guatemala città coinvolgendoli in progetti per prevenire la violenza e migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei quartieri marginali.

„Donde vivo yo“ offre la possibilità di farsi un idea della realtà di queste persone che vivono nei diversi quartieri di una delle città più pericolose al mondo.