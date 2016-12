Powersong der Woche

Robin Schulz feat. David Guetta – Shed A Light

Na da haben sich jetzt zwei ganz große Namen zusammen getan. Der eine ist mittlerweile eine Legende und erfolgreich wie sonst noch was, der andere kommt aus Deutschland und zählt international ebenfalls zu den angesagtesten DJs zurzeit. David Guetta und Robin Schulz!

„Shed A Light“ klingt super produziert und ist für das Radio optimiert. EDM-Pop mit großem Hitpotenzial beschreibt man das dann. Die Strophe hört sich sehr nach Robin Schulz an, während der Refrain Elemente von David Guetta hat. Cheat Codes sind auch an Bord und sorgen für die Vocals. Eine Kombi die sicher nicht nur im Radio läuft sonder mit Leichtigkeit die Dancefloors füllen kann!





ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA FEAT. CHEAT CODES – SHED A LIGHT (OFFICIAL LYRIC VIDEO)