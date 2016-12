Powersong der Woche

Filous – Let It Snow

Der 19-jährige Matthias Oldofredi – besser bekannt als Filous – hat letztes Jahr mit „How Hard I Try“ ordentlich Chartluft geschnuppert. Heuer sollen wir mit ihm Winterluft schnuppern! Der junge Wiener überrascht mit einer orginellen Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers „Let It Snow“. Eigentlich ist das gar kein Weihnachtslied aber von der Anmutung her passt das Thema natürlich perfekt in die Adventszeit. filous verpasst dem Orginal mit seinen Beats einen sehr modernen Twist. „Mein Anspruch war, mich vom Original so weit wie möglich zu entfernen.“ Ist ihm gelungen. Klingt jetzt wie Weihnachten in den Tropen.





filous - Let It Snow