Powersong der Woche

Matt Terry – When Christmas Comes Around

Matt Terry ist 23 Jahre alt und ist ein britischer Popsänger. Er gewann die 13. Staffel von The X Factor. Terry stammt aus Bromley. Er bewarb sich beim Casting für die Show mit einer Coverversion von Ben E. Kings Stand By Me und erhielt von allen vier Jurymitgliedern ein Ja. In den Liveshows wurde Nicole Scherzinger seine Mentorin. Im Finale am 11. Dezember 2016 besiegte er die finnische Sängerin Saara Aalto. Nach dem Gewinn von X Factor unterzeichnete er einen Plattenvertrag mit RCA Records und veröffentlichte seine Debütsingle When Christmas Comes Around.





Matt Terry - When Christmas Comes Around (Official Video)