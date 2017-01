Powersong der Woche

Alessia Cara – Scars To Your Beautiful

Vielleicht kennt ihr von Alessia Cara schon „Here“ oder „Wild Things“, wenn nein klickt euch bei Youtube durch… Jetzt bringt Alessia Cara mit „Scars To Your Beautiful“ die dritte Single vom Album “Know-It-All” an den Start. Das Video dazu verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Der Grund ist, dass sie ein wichtiges Problem anspricht: „Die Welt versucht uns ja manchmal einzureden, dass wir unglücklich sein müssen, weil wir gewisse Schönheitsstandards womöglich nicht erfüllen.“ Tatsächlich lässt sich das laut der Kanadierin aber gar nicht auf einen Look oder eine Form festnageln. Dazu zähle viel mehr!





Alessia Cara - Scars To Your Beautiful