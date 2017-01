Powersong der Woche

Nach einem Jahr Pause meldet sich Ed Sheeran zurück – gleich mit zwei neuen Songs: „Castle On The Hill“ und „Shape Of You“. Beide sind Vorboten des kommenden Albums „÷“ (sprich: „Divide“), das am 3. März erscheint.

“Castle On The Hill” ist der melancholischere von beiden Songs. Ed singt über seine Kindheit, seine Familie und das Gefühl, das man hat, wenn man wieder dahin zurückkommt, wo man aufgewachsen ist. Der erste Kuss, die erste Zigarette, das erste mal Autofahren und „Was machen die Freunde von früher eigentlich so?“





Ed Sheeran - Castle On The Hill [Official Lyric Video]