Powersong der Woche

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

Zwei richtige Megastars haben einen Song zusammen veröffentlicht. Und dann auch noch ein Duett für den Blockbuster „50 Shades Darker“. Große Namen überall!

„I Don’t Wanna Live Forever“ ist ein heißer Song, der mit seinem langsamen Beat und eindringlichen Vocals perfekt zum zweiten Teil von „50 Shades Of Grey“ passt. Zayn Malik, ehemals bei der Boyband One Direction, hat mit seinen Solo-Releases auch schon gezeigt, dass er nicht mehr der nette Junge aus der Boygroup ist. Erwachsen, sexy… und so singt er im Refrain „I don’t wanna live forever, ‚cause I know I’ll be living in pain.“ Der Text, die beiden Superstars, das SM-Popcorn-Kino. Enjoy!





ZAYN, Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)