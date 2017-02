Powersong der Woche

Starley – Call On Me (Ryan Riback Remix)

Obwohl Starley ein ziemlich neuer Name in der Dance Music Szene ist, hatte sie ihre Hände bereits in Projekten auf der ganzen Welt im Spiel. Ursprünglich stammt Starley aus Sydney, aber sie zog im jungen Alter von 21 Jahren nach London, um ihren Traum als professionelle Songschreiberin zu verwirklichen. Dort wurde man schnell auf ihr Talent aufmerksam, was zur Zusammenarbeit mit vielen Produzenten und Songwritern in London, Schweden und den USA, einschließlich MNEK und Labyrinth, führte.

Nach ein paar Jahren im Ausland kam Starley zurück nach Australien, um sich auf ihr eigenes Künstlerprojekt und das Schreiben von eigenen Songs zu konzentrieren. Dabei stach ein Song besonders heraus – „Call On Me“.





Starley - Call On Me (Ryan Riback Remix)