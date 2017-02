Powersong der Woche

Pizzera & Jaus präsentieren ihr viertes Lied mit dem Titel „Eine ins Leben“. Das neue Lied war vor dem Verkaufstart ausschließlich im Radio zu hören. Also, etwas old school: sich einen Song im Radio wünschen, um ihn zu hören.

„Eine ins Leben“ ist die basslastigste Einladung sich selbst sein Leben zurückzugeben und eine Liebeserklärung ans Laissez-faire-denken! „Merk da des: an Scheiß musst du, es is dei Leben. Und wannst dann auf die Pappn foist, waßd du, du hast ois geben.“





Pizzera & Jaus - Eine ins Leben