Powersong der Woche

Jax Jones feat. Raye – You Don’t Know Me

Der DJ und Produzent Jax Jones haut den nächsten Kracher raus. „You Don’t Know Me“ ist mitreißende House-Mukke, die den Kopf ausschaltet und die Füße zum Zappeln bringt!

Als Feature für „You Don’t Know Me“ ist die englische Sängerin Raye mit dabei. Bei „You Don’t Know Me“ inspiriert hat Jax Jones die Bassline vom 2005er Song „Body Language“ von M.A.N.D.Y. und Booka Shade. Aus dem Hit hat der Producer eine verträumte eigene Version gemacht.





Jax Jones - You Don't Know Me (Official Video) ft. RAYE