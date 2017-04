Powersong der Woche

Ed Sheeran – Galway Girl

Ed Sheeran macht was er will und hat immer ein gutes Händchen dabei! Nach dem eigentlich für Rihanna gedachten Nummer 1 Hit „Shape of You“ kramt er jetzt irische Folk-Gitarren und Geigen aus!

In „Galway Girl“ geht’s um ein irisches Mädchen, das sich in einen englischen Mann verliebt. Meint er damit vielleicht sich selbst? Würde auf jeden Fall passen: der Typ von nebenan steht auf das irische Mädchen, will mit ihr tanzen und sie küssen. Handgemachte Musik trifft Pop.





Ed Sheeran - Galway Girl [Official Lyric Video]