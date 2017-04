Powersong der Woche

Alle Farben – Little Hollywood

Wettertechnisch gabs ja schon Frühsommer-Feeling und auch musikalisch kommen immer mehr sommerliche Klänge daher. Jetzt gibts staubige Straßen, Sonnenuntergänge und Las Vegas. „Little Hollywood“ heißt der neue Song von Alle Farben. Mit “Little Hollywood” wird’s etwas nostalgisch, Sänger Janieck singt über Erinnerungen an früher: Rauchen im Park und das erste eigene Auto, das eher so Marke “Schrottkarre” war und mit dem man sogar heimlich mal betrunken gefahren ist. Würde man heute natürlich nicht mehr machen, eignet sich aber jetzt als perfekte Geschichte.





Alle Farben & Janieck - Little Hollywood [OFFICIAL VIDEO]