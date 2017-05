Powersong der Woche

Nico Santos – Goodbye To Love

Singer & Songwriter Nico Santos hat seine neue Single „Goodbye To Love“ rausgebracht. Nico Santos hat bereits mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammengearbeitet – mit Bushido, mit Mark Forster, Topic, Lena und Sarah Connor. Aber auch Künstler aus der elektronischen Musik wie Robin Schulz, Micar oder Lvndscape lieben ihn für seine unglaubliche Stimme, sein Talent, Melodien zu entwickeln und seine Fähigkeit, mit direkten, emotionalen Lyrics den Nerv der Hörer zu erreichen. In seinem ersten eigenen Song „Goodbye to Love“, hat er seine Qualitäten in drei Minuten zusammenführt und vereint: die Emotionalität des Songwritings, die Ausgefeiltheit der Produktion und ein unmittelbar unter die Haut gehender Gesang, bei dem jedes Atemholen zwischen den Zeilen für die erzählte Geschichte ebenso wichtig ist wie der Text selbst.





Nico Santos, Broiler - Goodbye To Love