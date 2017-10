Im Mai diesen Jahres gab Rita Ora mit der Veröffentlichung von „Your Song“ endlich wieder ein musikalisches Lebenszeichen von sich.

Das Comeback war ein Mega-Erfolg, nun bietet Rita Ora mit „Anywhere“ ihren Fans weitere Single aus ihrem kommenden Album „RO2“ an.

Geschrieben hat die Britin den Song, als sie sich in Los Angeles aufhielt. „Ich arbeitete jeden Tag und fühlte mich ein wenig in der Routine gefangen. So kam es, dass ich mich Tagträumen hingab und mir vorstellte, aus der Stadt auszubrechen und mit meinen Freunden auf einen Roadtrip zu gehen und alles für immer hinter mir zu lassen.“

„Anywhere“ hat wie schon „Your Song“ großes Ohrwurm-Potenzial. Wer ihn im Kopf hat, bekommt ihn dort garantiert nicht mehr so schnell hinaus!



Rita Ora - Your Song (Official Lyric Video)