Psairer Bauernmeisterschaft: Die Pfandlers steigen auf den Thron

Bozen/Rabenstein, 15. Jänner 2017 – Die Würfel bei der 12. Psairer Bauernmeisterschaft am Eisturm Rabenstein sind gefallen. Vor einer imposanten Zuschauerkulisse von mehr als 1000 Besuchern setzten sich am Sonntagnachmittag die Brüder Robert und Andreas Pfandler aus Rabenstein durch.

In den vergangenen beiden Jahren mussten sich Robert und Andreas Pfandler bei der Psairer Bauernmeisterschaft jeweils mit dem dritten Platz zufriedengeben. Doch am Sonntag schlug bei der 12. Ausgabe ihre große Stunde: Die beiden Rabensteiner gewannen den Duathlon bestehend aus „Haiziechn“ und Eisklettern mit einer Zeit von 1.14,88 Minuten. Die Pfandlers verwiesen die Zweifachsieger Hans und Hubert Brunner auf den zweiten Platz (1.17,10), während sich Matthias Flarer und Thomas Pfitscher (1.17,62) ¸ber den dritten Rang freuen durften. Die Vorjahressieger Georg Graf und Stefan Pfitscher beendeten den Wettkampf an vierter Stelle.

Im Super-Finale der besten sechs Paare der Qualifikation verbuchte Robert Pfandler als Haiziecher die zweitschnellste Zeit. Er bewältigte den 400 Meter langen Parcours mit dem „Haizuig“, das ist der Schlitten samt Bindmaterial mit dem „Hai Piirl“ (die mehr als 150 Kilogramm schwere Heuladung auf dem Heuschlitten) in 52,84 Sekunden. Sein Partner Andreas Pfandler, der die Bauernmeisterschaft mit Patrick Gufler drei Mal gewinnen konnte, kletterte anschlie_end in 22,04 Sekunden an die Spitze des 25 Meter hohen Eisturms. Das war die Topleistung im Super-Finale, während Hans Brunner mit 51,16 Sekunden die schnellste Zeit als Haiziecher verbuchte.

Markus Graf und Christoph Pfitscher gewinnen die Einzelwertung

Für die Einzelwertung wurden die Zeiten aus der Qualifikation herangezogen. Hier schnitt Markus Graf in einem Hundertstelkrimi mit 54,47 Sekunden als bester Haiziecher ab, vor Matthias Flarer (54,53) und Helmut Ennemoser (54,80). Mit Hans Brunner blieb auch der Vierte unter der 55-Sekunden-Marke (54,98). Jungspund Christoph Pfitscher stand indessen die schnellste Kletterzeit zu Buche. Er erreichte das Ende des Eisturms nach 25,16 Sekunden. Platz zwei belegte Andreas Pfandler (25,30), vor Stefan Pfitscher (28,54).

Umrahmt wurde die 12. Psairer Bauernmeisterschaft wie in den vergangenen Jahren von einem Bauernmarkt und einer großen Schellenausstellung. 66 Aussteller aus Südtirol aber auch aus Österreich präsentierten dabei voller Stolz die mehr als 260 Glocken. Die fachkundige Jury zeichnete Rudolf Kofler aus Kalmtal für die schönste Schelle aus, wofür er einen Passeirer Gebirgsziegenbock mit nach Hause nahm. Das Publikum konnte sich außerdem beim Schwergewichts-Holzziehen versuchen.

„Die Psairer Bauernmeisterschaft ist jedes Jahr die Generalprobe für den Eiskletter-Weltcup. Und es war wieder einmal ein gelungener Testlauf, bei dem Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten gekommen sind“, sagte Reinhard Graf, Prüsident vom Eisturm Rabenstein. Nun richte er seinen Fokus voll und ganz auf den Weltcup – genauso wie die anderen Vereinsmitglieder. „Wir freuen uns ungemein auf die besten Eiskletterer der Welt, die vom 27. bis zum 29. Jänner bereits zum fünften Mal zu uns ins hintere Passeiertal kommen werden. Jetzt geht es, was die Vorbereitungen angeht, in die heiße Phase, befinden uns aber absolut im Plan“, so Graf abschließend.

Ergebnisse 12. Psairer Bauernmeisterschaft

Gesamtwertung:

1. Robert Pfandler/Andras Pfandler 1.14,88 Minuten

2. Hans Brunner/Hubert Brunner 1.17,10

3. Matthias Flarer/Thomas Pfitscher 1.17,62

4. Georg Graf/Stefan Pfitscher 1.28,84

5. Reinhard Graf/Christoph Pfitscher 1.29,21

6. Konrad Flarer/Florian Lanthaler 1.32,15

Einzelwertung Haiziecher:

1. Markus Graf 54,47 Sekunden

2. Matthias Flarer 54,53

3. Ennemoser Helmut 54,80

4. Hans Brunner 54,98

5. Andreas Gufler 55,17

Einzelwertung Eiskletterer:

1. Christoph Pfitscher 25,16 Sekunden

2. Andreas Pfandler 25,30

3. Stefan Pfitscher 28,54

4. Thomas Pfitscher 30,85

5. Hubert Brunner 32,02