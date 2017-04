Repair Café – Wegwerfen war gestern!

Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist? Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Mit einem Wollpullover mit Mottenlöchern? Wegwerfen? Denkste! Komm ins Repair Café und repariere es einfach wieder!

Am Montag 27. März 2017 von 19.00 bis 22.00 Uhr ist es wieder soweit! Der ost west club est ovest in Meran bittet zum nächsten Repair Café! Wie immer findet diese Veranstaltung an jedem letzten Montag im Monat statt.



Die Initiative ist von einem unserer treuen Mitglieder ausgegangen; Florian Mayr gebührt ein großer Dank, dass er mit dieser Idee an uns herangetreten ist! An diesem Abend werden also mit Lukas Pirpamer ein Elektrotechniker (Radio, Handys, Toaster,…), mit Konrad Lageder ein Tischler (Stühle, Wiegelen, Regale…) mit Gabi Bertagnolli eine Schneiderin und mit Florian Mayr ein Malermeister für Schimmel-,Farb- und Renovierungsberatungen anwesend sein. Weiters erwarten wir noch einen Fahrradmechaniker und einen „Handydoktor“ bei uns. Sagt es weiter, kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild! Jede/r ist herzlich willkommen und eingeladen mitzumachen!

Mehr Infos unter http://ostwest.it/repair-cafe-wegwerfen-denkste/