Solar-Wlan-Repeater im Selbstbau

WLAN ist eine feine Sache, wenn das Signal stark genug ist. In der Wohnung gibt es meistens kein Problem, doch auf der Terrasse oder im Garten kann es durchaus Funkschatten geben. Hier kommt der WLAN-Repeater zum Einsatz. Auch manche WLAN-Router können als WLAN-Repeater konfiguriert werden, doch man muss sie in der Regel per Taster einschalten. Von daher kommt eine Lösung, bei der ein Repeater einfach immer eingeschaltet bleibt (und zudem mit Solarzellen versorgt wird), gerade richtig. Man muss keine Kabel verlegen und hat dann immer eine gute Verbindung.

