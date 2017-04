sun_code protegge exe files con una password in modo che gli utenti non autorizzati non possono avviare il programma.

sun_code é un programma che protegge un qualsiasi file exe con una password.

La password viene inserita nel file-exe stesso! (password codificata!)

Inoltre quando un exe-file viene protetto,

sun_code genera automaticamente un backup del vecchio file exe:

p.e. nomefile.exe diventa nomefile.exe_ORIGINALE!

Lo Shareware funziona perfettamente, solo che la password viene visualizzata.

Copiare il file 95400.dll nella cartella di sistema di windows!

suncode.exe puó essere lanciato da qualsiasi cartella.

Attenzione! Se viene persa la password, non é piú possibile recuperarla!

Informazioni:

Tel. +39 0473 56 34 22

oppure: info@sunshine.it

