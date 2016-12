Top20 vom 10. Dezember 2016

The XX – On Hold

Wer?? The XX aus Großbritannien waren 2009 das Hype-Thema des Jahres. Ihre Songs klangen extrem entspannt, reduziert und gingen unter die Haut. Auch das zweite Album “Coexist“ war ein ziemlicher Erfolg und jetzt kommt mit „I See You“ das dritte Album raus. Die erste Single „On Hold“ klingt nicht mehr ganz so reduziert und introvertiert, sondern tanzbar. Auch ein Song aus den 80ern wird gesampelt und zwar “I Can’t Go For That“ von Hall & Oates. Da darf man auf ihr Album gespannt sein, das kommt dann im Jänner offiziell heraus.