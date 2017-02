Top20 vom 11. Februar 2017

Katy Perry – Chained To The Rhythm

Am Dienstag hat Katy Perry ein neues Foto von sich in ihre sozialen Netzwerke hochgeladen. Es zeigt die Sängerin mit blondem Haar und verführerischem Blick. Riesige Plakatwände zeigten die „neue“ Katy Perry und alle ahnten es schon: Da kommt was neues. Dann tauchten auf der ganzen Welt Discokugeln auf. Darauf zu hören: Katy Perrys neuer Song „Chained To The Rhythm“. Schnitzeljagd a la Katy Perry. „Chained To The Rhythm“ hat einen ordentlichen Disco-Vibe. Angeblich wurde der Song zusammen mit Sia geschrieben…