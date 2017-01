Top20 vom 21. Jänner 2017

Sigala & Digital Farm Animals – Only One

Genau so fröhlich wie „Easy Love“ – Sigalas Debutsingle die ihn Weltweit in die Charts brachte – klingt der Song, den er gemeinsam mit dem britischen Kollegen Digital Farm Animals gemacht hat.

Schon nach wenigen Songsekunden macht er gute Laune. Weg ist der Winterblues und schon zuckt das Bein und der Kopf wippt mit. Mit viel Klavier, verzerrten Stimmen wie bei den Schlümpfen und Tropical Beats kann nichts mehr schief gehen. Dass “Only One“ an Galantis’ “No Money“ erinnert – inklusive verzerrter Stimme usw – liegt an den gleichen Produzenten….