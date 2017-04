Wintereinbruch im Norden Südtirols

Im Hochgebirge des hinteren Passeiertals und Ratschings ist in den letzten drei Tagen 1 Meter Neuschnee gefallen. Über Nacht ist die Schneefallgrenze dann auch bis in einige Täler gesunken, 20 cm Schnee liegen jetzt in Ridnaun (im Bild), 10 cm in Prettau. Es schneit auch in Mals, Sterzing, Natz-Schabs oder Villanders. Tagsüber regnet und schneit es noch zeitweise weiter, Schneefallgrenze ca. 800 m. Am Abend klingen die Niederschläge überall ab, am Wochnenede (Samstag, Sonntag) Sonnenschein.

Quelle: Dieter Peterlin – Facebook