10 Minuten-Silvester-Feuerwerk in Lana

Der Jahreswechsel wird weltweit mit Feuerwerken gefeiert. Diese Tradition geht ursprünglich auf alte heidnische Bräuche zurück. Heute weiß man kaum noch, dass die Böller-Geräusche der Geistervertreibung dienten. Die bösen Geister sollten nicht mit in das neue Jahr genommen werden. Heute sollen Böller zu Silvester vor allem die Freude über das Ende des alten Jahres und den Beginn des neuen Jahres ausdrücken.

Der Nachthimmel von Lana verwandelt sich an Silvester mit tausenden kleinen Feuerwerken in ein einziges Lichtermeer. Da das Feuerwerk in Lana auch heuer wieder bei Schloss Braunsberg stattfinden wird, kann es fast jeder direkt von zu Hause aus sehen.

Wir von Radio Sonnenschein wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr!

Bleibt gesund und munter!