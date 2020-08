10 Warnzeichen, dass dein Herz nicht richtig funktioniert – Video

Allein in den Vereinigten Staaten sterben jedes Jahr um die 610.000 Menschen an Herzerkrankungen. Es gibt unzählige Faktoren, die dazu führen können, dass eine Person Herzprobleme bekommt, aber die meisten davon sind auf schlechten Lebensstil zurückzuführen. Dein Körper gibt dir frühzeitig Warnzeichen, damit du eine Krankheit auch im frühen Stadion erkennen oder sogar ganz vorbeugen kannst und dein Leben retten kannst.

Hier kommen die 10 häufigsten Warnzeichen, die eine schlechte Herzgesundheit anzeigen.

Ein Husten, der nicht vergehen will

Ein hartnäckiger Husten kann ein Symptom für alle möglichen Gesundheitsprobleme sein und auch kardiovaskuläre Krankheiten gehören dazu. Beispielsweise kommt ein chronischer Husten, der pinke blutige Flüssigkeit auslöst häufig bei Menschen mit einem Herzversagen vor. Trotz der Tatsache wie es vielleicht klingt, bedeutet Herzversagen nicht, dass das Herz völlig zu schlagen aufhört. Es heißt nur, dass das Herz einer Person das Blut nicht so gut pumpt wie es sollte. Als Resultat bekommt der Körper nicht genügend Sauerstoff, da er ja vom Blut zu allen Geweben transportiert wird.

Viele an Herzerkrankungen leidende Patienten zeigen einen Mangel an Appetit, Übelkeit oder beides; selbst wenn sie nur ein paar Bissen gegessen haben. Der Grund dafür liegt in der angestauten Flüssigkeit um die Leber und den Darm, was einer richtigen Verdauung im Weg steht. Diese Symptome werden normalerweise von Unterleibsschmerzen, einem gereizten Darm oder einem Blähgefühl begleitet. In der Tat treten Unterleibskrämpfe, die in kurzen Abständen kommen und gehen extrem häufig kurz vor einem Herzinfarkt auf.

Von Natur aus blass zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass man ein Herzleiden hat. Plötzliche Blässe kann aber das Ergebnis von einem reduzierten Blutstrom aufgrund eines Herzens sein, welches das Blut nicht derart effizient pumpt wie es sollte. Ein Schock, der durch jeden Umstand verursacht wird, der das Blut in deinem Körper vom richtigen Zirkulieren abhält, ist der Hauptgrund, warum Menschen, die an einem Herzinfarkt oder Herzversagen leiden, ganz plötzlich blas werden.

Müdigkeit kann eines der Hauptsymptome sein, das auf einen drohenden Herzinfarkt hinweist. Frauen leiden mit größerer Wahrscheinlichkeit als Männer an Müdigkeit im Bezug auf das Herz, wobei 70 % der weiblichen Herzinfarkt-Patienten angeben, dass sie vor dem Anfall extrem müde waren. Physische oder mentale Anstrengung sind nicht der Grund für solche Erschöpfung und sie nimmt am Ende des Tages aufgrund eines versagenden Herzens zu. Es ist sehr schwer dieses Symptom zu übersehen. Manchmal ist es nämlich sogar schon anstrengend die einfachsten Aufgaben auszuführen, wie etwa das Bett zu machen oder zu duschen.



Wenn ihr Herz nicht richtig funktioniert, dann fühlen viele Männer Schmerzen in ihrem linken Arm, während Frauen dasselbe in entweder einem oder beiden Armen spüren.

Wenn dein Herz nicht ausreichend Blut durch den Körper pumpt, dann fließt Flüssigkeit von deinen Blutgefäßen in die umkreisenden Gewebe. Deine unteren Gliedmaßen sind am meisten betroffen, was einfach an der Schwerkraft liegt.

