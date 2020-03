1145 mehr Infizierte in Italien als letzten Freitag – Jetzt update…

Die italienische Tageszeitung La Repubblica schreibt online:

“In Italien sind jetzt 5061 infiziert, 1145 mehr als am Vortag” (Freitag. 6. März 2020).

Die Todesopfer sind 233, gestern (6. März 2020) waren es noch 197.

Die geheilten sind 589, 66 mehr seit Freitag. (6. März 2020)

Der Anstieg der Coronavirus-Patienten in Italien beträgt 29,24% gegenüber Freitag.

Die Zahl der Todesopfer stieg jedoch von 197 gestern um 18,27% auf heute 233.

Dies geht aus den Daten hervor, die Angelo Borrelli vom italienischen Zivilschutz in der täglichen Pressekonferenz zum Thema Coronavirus veröffentlicht hat.

In der Zwischenzeit wurden nach Angaben der Agentur Reuters die neuen nationalen Maßnahmen zur Eindämmung von Notfällen festgelegt. Das Dokument, das Reuters selbst als nicht endgültig bezeichnet, zeigt das Einreise- und Ausreiseverbot aus der Lombardei und elf weiteren Provinzen sowie die Ausweitung der Kontrollgebiete auf das Piemont und die Emilia-Romagna.





“Um das Virus zu besiegen, müssen wir unsere Lebensweise ändern”, sagte Borrelli auf der Pressekonferenz. “Nein zu oberflächlichen Einstellungen. Wir brauchen große Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit von allen”, so Silvio Brusaferro vom Higher Institute of Health (ISS). “Ältere Menschen – fügte er hinzu – nehmen aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit ein Schutzverhalten an und bewegen sich so wenig wie möglich. Wenn sie raus gehen müssen, meiden Sie überfüllte Orte und gehen Sie vor allem nicht in Wartezimmer für medizinische Studien, Erste Hilfe oder andere Orte, an denen sie stattfinden. Enge Kontakte meiden. Personen mit Atemnot und Fieber, insbesondere ältere Personen sollen sich an einen Arzt wenden.