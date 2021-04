13. April 2021 – Ein neues Projekt von FABRIK AZZURRO – GESICHTER DER KULTUR

Am Dienstag, 13. April 2021 startet ein neues Projekt von FABRIK AZZURRO. – GESICHTER DER KULTUR



WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

RIVEDERVI SARÀ UNA GIOIA!

NOS SE CONFORTUN DE OS!



Das Projekt richtet sich zum Ende des Kultur-Lockdown (seitens der Landesregierung ist der Monat Mai in

Aussicht gestellt)als breit angelegte Plakataktion auf die Sichtbarmachung der Südtiroler Bühnenkünstler*innen

in der Öffentlichkeit. Ziel dabei ist, bereits vor Öffnung der Aufführungsorte eine Begegnung zwischen Publikum

und individuellen Gesichtern der Kultur zu forcieren, Vorfreude zu erzeugen, die derzeitige Lücke im gesellschaftlichenLeben spürbar zu machen.

Es ist eine positiv orientierte Kampagne für den Neustart der Südtiroler Live-Kunst, ein Entgegentreten allen

Positionierungskämpfen und Demontagetendenzen von Demokratie und Streitkultur.



In Kooperation mit der Vereinigung der Darstellenden Künstler*innen, Musiker*innen und Techniker*innen in

Südtirol PERFAS (Performing Artists South Tyrol), den drei Kulturämtern des Landes sowie den Gemeinden

Bozen, Meran, Brixen und Bruneck präsentiert FABRIK AZZURRO im öffentlichen Raum Gesichter von Kunst-

und Kulturschaffenden der Live-Art. Sie stehen stellvertretend für die vielen Beschäftigten Südtirols in unserer

Branche. Genre- und sprachübergreifend.

Gemeinsam und auf Augenhöhe mit dem Publikum blicken die Kulturschaffenden erwartungsvoll einem neuen

kollektiven Prozess entgegen. Zusätzlich unterstreichen sie die Kraft von Kunst und Kultur bei der Bewältigung

der pandemiebedingten Gesellschaftskrise durch ganz individuelle Statements, jeweils auf Deutsch, Italienisch

oder Ladinisch. Vor allem aber tun sie eines: Sie FREUEN sich auf all die unmittelbaren Kontakte, die als

Abenteuer vor uns liegen!

Die Plakate im Großformat werden bis zum 6. Mai 2021 zeitgleich an folgenden Orten präsentiert:

in Meran – an der Fußgängerbrücke zum Thermenplatz

in Bozen – an der Talferbrücke

in Brixen – an der Adlerbrücke

in Bruneck – an der Sparkassenbrücke Dantestrasse.

Wir freuen uns auf Euch! rivedervi sarà una gioia! nos se confortun de os!

Die BRÜCKEN als Schauplätze für diese temporäre Ausstellung tragen dabei auch einen symbolischen

Charakter: Der Brückenschlag ist das Profilbild der Kunst. Eine Verbindung zwischen Welten, Zeiten, Kulturen,

Sprachen, Ideologien, Religionen, Gegensätzen, Gemeinsamkeiten. Zusammen wollen wir Brücken bauen,

zusammen wollen wir sie beschreiten, zusammen zu neuen Ufern aufbrechen.



Trotz der vielen Wunden, Zweifel und Rückschläge, die uns alle in den vergangenen Monaten erschütterten, ist

es jetzt umso wichtiger, die Aufmerksamkeit auch auf die positiven Seiten dieses Lebensabschnitts zu lenken.

Auf die Chancen, die jeder Krise innewohnen, auf die Erfahrungen und Erkenntnisse, auf neue Ansätze und

Werteorientierungen. Darauf, dass die Fantasie, der Humor, die Gemeinsamkeit mehr denn je die Motoren

unseres sinnerfüllten Daseins sind. – Die live-Erlebnisse von Kunst und Kultur werden in nächster Zeit dabei

eine wichtige Rolle spielen, unsere Köpfe und Herzen überraschend neu in Schwingung versetzen.

Idee, Konzeption und Realisierung:

FABRIK AZZURRO – Torsten Schilling und Kerstin Kahl

In enger Zusammenarbeit mit PERFAS – Felix Senoner, Peter Schorn, Sarah Merler, Eva Kuen.

Das Projekt wurde mit einem Beitrag der Autonomen Provinz Bozen – Amt für Kultur gefördert.

Wir danken den Gemeinden MERAN, BOZEN, BRIXEN und BRUNECK für ihre Unterstützung!

DIE KAMPAGNE IST VOM 13.04. BIS 06.05.2021 ÖFFENTLICH SICHTBAR.

https://www.facebook.com/fabrikazzurro