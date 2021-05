15 Jahre Straßenkunst Festival ASFALTART d´Arte di strada – Fotos von der Pressekonferenz

15 Jahre Asfaltart in Meran vom 5. bis 19. Juni 2021

Das beliebte Straßenkunstfestival Asfaltart eröffnet heuer zum 15. Mal den Meraner Sommer.

Eine besondere Ausgabe

Asfaltart mit seinen nationalen und internationalen Künstler*innen wird 2021 nicht wie gewohnt am zweiten Juniwochenende für drei Tage die Straßen von Meran füllen, sondern, in Anbetracht des 15-jährigen Bestehens, in einem Zeitraum von 15 Tagen, vom 5. bis 19. Juni 2021, über die Bühne gehen.

Dafür werden geeignete Spielorte im Innen- und Außenraum definiert, welche übersichtlich sind und problemlos abgegrenzt werden können, um unkontrollierte Menschenansammlungen vermeiden zu können.

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen das Festival mit Unbeschwertheit und Sicherheit erleben.

Aus diesem Grund wird es in Übereinstimmung mit den Vorschriften möglich sein, an den Shows teilzunehmen, indem man sich über die Website www.asfaltart.it registriert, oder indem man zwischen 1. und 19. Juni 2021 von 14 bis 18 Uhr unter der folgenden Nummer telefonisch reserviert:

320 282 2459.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, bitte die Karte spätestens 10 Minuten vor der Vorstellung abholen.

Alle Informationen zu den Shows finden Sie auf dieser Website, auf der Facebook-Seite: https://www.facebook.com/asfaltart und in der offiziellen Asfaltart-App (einfach „Asfaltart“ im App-Store eingeben).

Das Asfaltart-Team und alle, die dazu beigetragen haben das Festival zu verwirklichen, wünschen Ihnen viele schöne und unvergessliche Momente. Genießen Sie das Festival, haben Sie Freude, spüren Sie die Leichtigkeit, vergessen Sie für viele Tage den Alltag und lassen Sie sich berauschen von unserem wunderbaren Festival.

Das Asfaltart- Team

Die Eintritte sind für die Zuschauer kostenlos!